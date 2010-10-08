В Житомирской области сдерживают рост цен на хлеб

Власти Житомирской области принимают меры для недопущения роста цен на хлеб.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской областной госадминистрации.

Отмечается, что для этого в Житомирской ОГА состоялось совещание с руководителями хлебопекарских и мукомольных предприятий области под руководством зампредседателя Житомирской облгосадминистрации Николая ДЕЙСАНА.

На совещании рассмотрен вопрос обеспечения хлебозаводов региона мукой из Аграрного фонда, как одной из составляющих недопущения роста цен на основные сорта хлеба массового потребления.

Шла речь также о перемещении на Черняховский КХП зерна пшеницы Аграрного фонда, которое хранится на зерновых складах региона, его переработке и дальнейшей реализации хлебозаводам области.

Более детально об этом рассказал в интервью корреспонденту УНИАН заместитель начальника Главного управления агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации Руслан БАРАНОВСКИЙ.

Он отметил, что " в области имеются запасы зерна Аграрного фонда, которое в данный момент перемалывают и продают хлебопекарским предприятиям по ценам ниже рыночных, что позволит снизить себестоимость производства массовых сортов хлеба и будет препятствовать росту цен на него".