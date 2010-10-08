В Украине выдано около 1 млн. бесплатных госактов на право собственности на землю

По состоянию на 1 октября т.г. в Украине выдано около 1,04 млн. бесплатных государственных актов на право собственности на земельные участки, что составляет 33,7% от зарегистрированных заявлений граждан.

Об этом говорится на сайте Государственного комитета Украины по земельным ресурсам.

По данным начальника Управления земель промышленности, природоохранного назначения и мониторинга земель Госкомзема Сергея ЧЕРНОШТАНА, по состоянию на 1 октября т.г. в органы местного самоуправления обратилось свыше 3,13 млн. граждан (49% от общего количества) с заявлениями о бесплатном оформлении и выдаче государственных актов на право собственности на земельные участки.

Он отметил, что лучше всего эта работа организована в Черкасской, Запорожской, Одесской, Кировоградской и Киевской областях, хуже всего – в Тернопольской, Харьковской и Закарпатской областях.

По словам С.ЧЕРНОШТАНА, на сегодня в органах Госкомзема зарегистрировано около 1,9 млн. заявлений граждан, по которым должны быть проведены работы по изготовлению документации по землеустройству и оформлению государственных актов.

При этом он считает, что прекращение реализации мероприятий по бесплатному оформлению и выдаче государственных актов негативно повлияет в первую очередь на наиболее незащищенные слои населения – пенсионеров, ветеранов войны, инвалидов І и ІІ групп, граждан, отнесенных к І и ІІ категориям пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, членов многодетных семей.

Поэтому Госкомзем намерен в ближайшее время внести в Кабинет Министров проект постановления «О бесплатном оформлении и выдаче государственных актов на право собственности на земельные участки отдельным категориям граждан Украины в 2010 году».

Напомним, с сентября 2009 года Госкомзем осуществляет бесплатное оформление и выдачу государственных актов на право собственности на земельные участки в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 5 августа 2009 года № 844 «Некоторые вопросы реализации права собственности на землю гражданами Украины».