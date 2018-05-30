Зерно заквотировали налогом на экспорт...

Правительство ограничило экспорт зерна из Украины, квоты на вывоз введены до конца года. Об этом 7 октября заявил первый вице-премьер-министр Андрей Клюев. По его словам, соответствующее постановление принято на заседании Кабинета министров 4 октября(!) Ранее решение не раз откладывалось, но упорные слухи о возможном ограничении ходили. Видимо, не заявив о квотировании сразу по факту, Кабмин решил не будоражить аграрный сектор страны, отсрочив «гром среди ясного неба». Как иначе можно объяснить то, что руководитель Министерства аграрной политики Николай Присяжнюк, выступая с докладом на Украинском зерновом конгрессе 7 октября, отвечая на вопросы участников рынка, всячески пытался уйти от прямого ответа относительно квот, играя фразами «если квоты будут приняты», «я против такого-то распределения квот». Потом он все же сдался и заявил, что решение принято, правда, с условием доработки. «Было принято решение доработать, и на следующее заседание Кабмина – или в понедельник, или в среду – будет вынесен вопрос и будет принято окончательное решение», - сказал министр. Подтверждения добились, но настораживает неопределенность в виде «или»…

Определиться с объемами квот, исходя из заявлений власти, тоже практически невозможно. Министр финансов Федор Ярошенко заявил, что «есть достаточная квота для пшеницы - 500 тыс. тонн и 3 млн. тонн для кукурузы». Первый вице-премьер-министр Андрей Клюев озвучил следующие цифры: 2 млн. тонн – кукуруза, 0,5 млн. тонн – пшеница и 0,5 млн. тонн – ячмень. А у министра аграрной политики Николая Присяжнюка другие расклады: на экспорт кукурузы квота должна быть установлена в объеме 3 млн. тонн, ячменя – около 100 тыс. тонн и пшеницы – до 1 млн. тонн. Видимо, разобраться в ситуации можно будет только после обнародования постановления. Каким будет уже принятое решение, пока в правительстве не знают…

Интересен тот факт, что квоты ввели, несмотря на неплохой урожай зерна в 40 млн. тонн, что выше средних показателей за последние 10 лет (38 млн. тонн). При этом стоит учесть, что экспортный потенциал украинского зерна на текущий маркетинговый год эксперты оценивают в 15 млн. тонн, что свидетельствует об отсутствии угрозы продовольственной безопасности страны.

«Квоты - неправильное решение. У нас есть большой излишек зерна. Нам не нужно его квотировать, а, наоборот, необходимо поддерживать экспорт и делать все возможное, чтобы фермеры получили максимальную цену», - заявил президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко. По его мнению, ожидаемый валовый сбор зерна позволяет Украине в текущем маркетинговом году экспортировать 12-14 млн. тонн, при этом переходящие остатки на 1 июля 2011 года составят 5 млн. тонн.

«В противовес неправомерным методам регулирования экспорта, которые сегодня применяются, более цивилизованным решением было бы планируемое введение квотирования, причем не в заявленных объемах, а в объемах не менее 10-11 млн. тонн. Это упорядочило бы экспорт, подняло бы цены для товаропроизводителей даже в рамках квотирования», - отметила аналитик ИА «АПК-Информ» Анастасия Ивасенко.

Как подчеркнула аналитик, учитывая прогнозы и исследования Гидрометцентра в отношении изменения климатических условий, которые стали более резкими, а также тот факт, что сельское хозяйство не успевает гибко реагировать на них, нынешний урожай можно было спрогнозировать еще в прошлом сезоне, и тогда же формировать достаточный компенсационный объем зерна в Аграрном фонде.

Между тем, аграрный сектор уже убедился, что АФ не способен эффективно работать на рынке и формировать интервенционный запас.

Л.Козаченко считает, что решение власти ограничить экспорт зерна продиктовано стремлением удержать рост внутренних цен - в преддверии выборов так важно продемонстрировать электорату свою состоятельность...

За бездеятельность Аграрного фонда и желание власти показать свою мощь в виде «доступных» продуктов питания заплатить придется сельхозпроизводителям, поскольку при отсутствии внешних рынков весь массив собранного урожая будет давить на цену, которая, по прогнозу экспертов, опустится на 180-200 грн. на тонне.

Как пояснил Л.Козаченко, из-за искусственного ограничения экспорта зерна таможней, которое длилось примерно 2 месяца, внутренняя торговля была вялой. А за последнюю неделю, после разрешения отгрузки зерна на экспорт, внутренние цены выросли на 10-12% и достигли на продовольственную пшеницу 1800 грн./т.

Эксперт убежден, что стоимость пшеницы в Украине примерно на 400 грн. ниже, чем на мировых рынках. По его подсчетам, при отсутствии ограничений на вывоз зерна продовольственная пшеница в стране стоила бы 2400 грн./т.

Украинская зерновая ассоциация считает, что если правительство введет ограничение на экспорт зерна и продажу квот, то рынок будет парализован. Сельхозтоваропроизводители не смогут получить достойную цену за выращенный урожай, а большинство отечественных продавцов зерна вынуждены будут вообще прекратить свою деятельность.

Участники зернового рынка категорически против продажи квот на аукционах. «Нам понятно желание правительства наполнить государственный бюджет, - отметил президент Украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко. - Однако бюджет в этом случае получит ровно столько, сколько будет вынуто из кармана у производителей зерна. Ведь за квоты кто-то должен платить. И абсолютно понятно, что за них будут рассчитываться производители зерна. Поскольку закупочные цены будут снижаться ровно на ту сумму, которую придется заплатить государству. Это еще один налог на экспорт».

Более приемлемым механизмом видится исторический принцип – распределять квоты между компаниями пропорционально тем объемам, которые они экспортировали в прошлые годы. Это было бы более честно, позволило бы исключить коррупцию и неоправданные преференции для одних в ущерб другим.

«В период, когда сельхозпроизводители нуждаются в средствах на проведение посевной кампании и ситуация на рынке благоприятствует накоплению средств, начинают в спешном порядке нечистоплотными методами пытаться навести порядок в зерновом балансе страны. А при грамотном регулировании рынка со стороны правительства, в условиях закрытия экспорта из России, отечественные сельхозпроизводители и трейдеры могли бы только выиграть», - констатировала А.Ивасенко.

На днях, по иронии судьбы, Николай Присяжнюк заявил, что хочет видеть рынок зерна в Украине цивилизованным. Напрашивается вопрос, что мешает власти его таким сделать…

Марьяна Щедрая (УНИАН)