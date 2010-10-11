Аграрии Полтавской области завершили посевную - ОГА

Аграрии Полтавской области практически завершили посевную кампанию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил губернатор Полтавской области Александр УДОВИЧЕНКО.

По его словам, сельскохозяйственные предприятия Полтавской области засеяли озимыми культурами 324 тыс. га.

Озимая пшеница посеяна на площади 299 тыс. га, рожь - 5,7 тыс. га, ячмень - 11,3 тыс. га.

«Теперь надо, чтобы погода не подвела, и будем ждать хорошего урожая», - сказал губернатор.