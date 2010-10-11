В Винницкой обл. подорожали яйца, овощи и молокопродукты

В Винницкой области в сентябре 2010 года больше всего подорожали яйца, овощи и молокопродукты, подешевели – продукты из рыбы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, на потребительском рынке области в сентябре по сравнению с августом т.г. цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 3,3%.

Больше всего (на 31,8%) подорожали яйца, на 10,6% – сливочное масло, на 10,3% – сыр и творог, на 8,7% – сало и прочие животные жиры, на 3,3% – хлеб и хлебопродукты, на 3,2% – молоко, на 2,9% – кисломолочная продукция, на 2,4% – подсолнечное масло, на 1,8% – мясо и мясопродукты.

Овощи в целом выросли в цене на 14,1%, в том числе капуста – на 51,1%, огурцы, помидоры и перец – на 12,6%, морковь, свекла, лук и грибы – на 11,1%. Картофель подорожал на 17,6%.

На 4,5% выросли цены на фрукты, при этом бананы подорожали на 12,6%, цитрусовые – на 8,8%, а яблоки подешевели на 5,9%. Также подешевела рыба и продукты из рыбы – на 1,6%.

Алкогольные напитки и табачные изделия выросли в цене на 6,7%, в т.ч. табачные изделия – на 13,1%, алкогольные напитки – на 1,3%.

В сфере образования цены выросли на 9%, в т.ч. услуги дошкольного и начального образования подорожали на 25%, среднего – на 14,8%, высшего – на 6,9%.

В сфере транспорта цены снизились на 0,6%, при этом топливо и масла подешевели на 1,6%.

Справка УНИАН. Индекс потребительских цен в Винницкой области в сентябре 2010 года составил 102,4%, с начала года – 105,6%.