Аграрии Винницкой области рожью засеяли почти 50% площадей

Сельскохозяйственные предприятия Винницкой области рожью засеяли почти 50% от запланированных под посев площадей или 4,840 тыс. га при прогнозе – 9,838 тыс. га.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Иван МОВЧАН.

По его словам, аграрии также засеяли 323 тыс. га озимой пшеницей, что составляет 88% от запланированных 367,3 тыс. га.

Ячмень посажен на площади почти 33,6 тыс. га, что составляет 58,6% от запланированных 57,3 тыс. га.

Всего аграрии Винницкой области озимыми культурами засеяли 363,737 тыс. га, что составляет 83,6% от запланированных 435 тыс. га площадей (без учета озимого рапса).

Как сообщал УНИАН, аграрии Винницкой области завершили сев озимого рапса, засеяв 76 тыс. га, что на 45% меньше запланированного.