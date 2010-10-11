Цена газа для производителей азотных удобрений должна составлять 205 долл. - МинАП

Оптимальная цена природного газа для производителей азотных минеральных удобрений при действующих рыночных ценах должна составлять 205 долл. США за тыс. куб м (без учета НДС и транспортных расходов).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минпромполитики, об этом сказал директор департамента развития химической промышленности Министерства промышленной политики Украины Владимир МЕШКОВ.

Отмечается, что согласно постановлению НКРЭ, на сегодняшний день цена природного газа для промышленных предприятий (в том числе, производителей азотных минеральных удобрений) составляет 275 долларов США за тыс. куб. м.

Сообщается также, что Минпромполитики на выполнение поручения премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА разрабатывает механизм снижения цен на природный газ для производителей азотных минеральных удобрений, который позволит им получать газ по оптимальным ценам.

«Одним из возможных инструментов такого снижения может стать выделение азотным предприятиям соответствующего объема природного газа собственной добычи», - говорится в сообщении.

Уточняется также, что снижение цен будет касаться азотных предприятий – ОАО «Азот» (г. Черкассы), ОАО «Ривнеазот», ОАО «ДнипроАзот», ОАО «Концерн Стирол», ОАО «Одесский припортовый завод», ЗАО «Северодонецке объединения «Азот».