В Харьковской обл. подорожали яйца и овощи, подешевел – бензин

В Харьковской области в сентябре 2010 года больше всего подорожали яйца и овощи, а подешевел – бензин.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление статистики ОГА.

По данным облстата, на потребительском рынке области в сентябре т.г. наблюдалось подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков в целом на 4,4%. Хлеб и хлебопродукты подорожали на 2%, другие крупяные продукты – на 4,4%, мясо и мясопродукты – на 2,7%, рыба и рыбные продукты – на 0,1%, молоко – на 4,8%, сыр и творог – на 7,2%, яйца – на 59,1%, сливочное масло – на 6,7%, подсолнечное масло – на 1,7%, фрукты – на 4,3%, овощи – на 20,5%, сахар – на 0,3%.

Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали в целом на 2% за счет подорожания сигарет с фильтром, водки и крепленых вин.

В ГУ статистики отмечают также подорожание одежды и обуви осенне-зимнего сезона на 1,1% из-за подорожания одежды на 1,4%, обуви – на 0,7%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 0,1% в основном вследствие подорожания услуг по содержанию и ремонту жилья.

Услуги здравоохранения выросли в цене на 0,4% из-за подорожания фармацевтической продукции и амбулаторных услуг.

Отдых и культура стали дороже на 0,6% из-за роста цен на услуги спортивных учреждений и компьютерного оборудования.

Услуги в сфере образования подорожали на 7,7% из-за подорожания обучения в учебных заведениях всех уровней, а также повышения платы за проживание в студенческих общежитиях.

Услуги ресторанов и отелей выросли в цене на 0,8% из-за увеличения стоимости проживания в отелях и услуг ресторанов.

Разные товары и услуги выросли в цене на 0,4% из-за подорожания товаров личного потребления и услуг нотариусов.

Вместе с тем, предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья стали дешевле на 0,3% из-за снижения цен на отдельные виды электробытовых товаров, мебели и моечных средств.

Услуги транспорта в сентябре стали дешевле на 0,7% вследствие удешевления бензина на 1,8%.

Справка УНИАН. В сентябре индекс потребительских цен в Харьковской области составил 102,6%.