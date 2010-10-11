SANCO проверит остатки ветпрепаратов в животноводческой продукции

Инспекторы Офиса по вопросам пищевых продуктов и ветеринарии (FVO) Генерального директората по вопросам здравоохранения и защиты прав потребителей (DG SANCO) с 12 по 22 октября этого года начинают в Украине инспекцию для проведения оценки контроля остатков и загрязнителей в живых животных и продуктах животного происхождения, включая контроль за ветеринарными препаратами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного комитета ветеринарной медицины Украины.

В ходе программы, в частности, предусмотрено посещение пункта по сбору меда «Бартник» (Хмельницкая обл.), фермы по выращиванию рыбы (Черкасская обл.), Пирятинского сырзавода и молочной фермы в Пирятинском районе (Полтавская обл.), а также посещение фермы по выращиванию бройлеров комплекса «Агромарс» (Киевская обл.).