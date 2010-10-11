«Велика Кишеня» 16 октября откроет супермаркет в Киеве

ООО “Фудмаркет” 16 октября откроет супермаркет “Велика Кишеня” в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, это первый магазин сети в Киеве и четвертый магазин в Украине, который откроется в рамках проекта рестайлинга сети. Ранее, в ходе данной программы магазины «Велика Кишеня» появились в Черкассах, Умани и Белой Церкви.

Рестайлинг магазинов сети «Велика Кишеня» предусматривает, в частности, расширение ассортимента, новую бонусно-дисконтную программу лояльности, модернизацию логотипа «Велика Кишеня» и оформления магазина.

По данным пресс-службы, торговая площадь супермаркета составит 1040 кв. м, ассортимент - более 10 тысяч наименований товаров. Возле магазина расположена парковка на 90 машиномест.

Справка УНИАН. Сеть розничной торговли «Велика Кишеня» была основана в 2000 году и на 11 октября т.г. насчитывает 46 магазинов (8 гипермаркетов и 38 супермаркетов) в 23 городах Украины. Холдинговой компанией сети «Велика Кишеня» является ОАО «Ритейл Групп», которая владеет также сетью Green Hills Market (10 магазинов) в Молдове, дисконтными гипермаркетами «Велмарт» в гг. Ровно и Полтава, дискаунтером «Просто Маркет» в Луцке, и дискаунтерами «№1» в Умани и Нежине.

В 2009 году товарооборот ОАО «Ритейл Групп», управляющей компании сети «Велика Кишеня», составил 4 478 млн. грн. (с НДС), что на 13% меньше показателя 2008 года.