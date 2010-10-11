Завтра состоится круглый стол “Что нужно сделать, чтобы остановить рост цен на продукты?”

12 октября еженедельник «Комментарии:» проведет в Киеве “круглый стол” на тему “Что нужно сделать, чтобы остановить рост цен на продукты?”.

Как отмечают организаторы мероприятия, низкий урожай уже спровоцировал рост цен на зерновые и подорожание сырья для производителей пищевых продуктов. По мнению экономистов, если правительство срочно не примет меры, до конца года индекс потребительских цен может достичь 11-13% (год к году). В то же время перспектива государственного вмешательства не радует ритейлеров, которые выступили с инициативой отмены госрегулирования цен на социально важные пищевые продукты.

В дискуссии примут участие: главный экономист украинской инвесткомпании Dragon Capital Елена БИЛАН, аналитик компании Eavex Capital Андрей ПАТИОТА, руководитель аналитического департамента Консалтингового агентства ААА Мария КОЛЕСНИК, главный редактор еженедельника «Комментарии:» Вадим ДЕНИСЕНКО.

“Круглый стол” состоится в конференц-зале «Эволюшен Медиа» по адресу: Киев, ул. Жилянская, 12-а. Начало в 11.00.

Аккредитация обязательна.

Телефон для аккредитации: (044) 201-43-01, Святослав ЯРИНИЧ.

Эл. почта: s.yarynych@e-media.com.ua