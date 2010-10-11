Минэкономики предлагает квоту на экспорт зерна в объеме 2,7 млн. тонн

Министерство экономики инициирует внедрение квоты на экспорт зерна в объеме 2 702 тыс. тонн до 31 декабря 2010 года.

Об этом говорится в соответствующем проекте постановления Кабинета министров, размещенном на сайте Минэкономики.

Согласно документу, предлагается квоту на экспорт пшеницы установить в размере 500 тыс. тонн, кукурузы – 2 млн. тонн, ячменя – 200 тыс. тонн, а также по 1 тыс. тонн – ржи и гречки.

Как сообщал УНИАН, министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК 7 октября сообщил, что Кабмин ввел квотирование экспорта зерна, но объемы, сроки и условия дорабатываются, добавив, что окончательное решение по этому вопросу будет принято на заседании правительства 11 или 13 октября.

По мнению Н.ПРИСЯЖНЮКА, квота на экспорт кукурузы должна быть установлена в объеме 3 млн. тонн, ячменя – около 100 тыс. тонн и пшеницы – до 1 млн. тонн.