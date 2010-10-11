Эксперт: производителям азотных удобрений по льготным ценам могут продавать газ «Укрнафты» из хранилищ

Производители азотных минеральных удобрений по льготным ценам могут получить газ «Укрнафты» из хранилищ.

Такое мнение озвучил УНИАН старший аналитик инвесткомпании Dragon Capital Денис САКВА, комментируя намерения правительства снизить цену на газ для этих производителей до 205 долл. США тыс. куб. м. за счет выделения им соответствующего объема природного газа собственной добычи.

По словам эксперта, как вариант, возможна прямая продажа газа местными добытчиками, где доля государства составляет более 50%, такими как «Укрнафта» и «Укргазвыдобування». Существующий закон о бюджете на 2011 год предусматривает продажу газа государственными компаниями только «Нафтогазу» для дальнейшей поставки населению, однако он не распространяется на газ, закачанный в хранилища ранее, объясняет эксперт.

«У «Укрнафты» запасы газа в хранилищах оцениваются в 7 млрд. куб. м., т.е. это тот газ, который компания может потенциально поставить производителям азотных удобрений», - отмечает Д.САКВА.

По его словам, очевидный недостаток такого подхода заключается в том, что пострадает в первую очередь «Нафтогаз», который будет вынужден увеличить закупки более дорогого российского газа для его поставки населению. По прогнозам Д.Саквы, «Нафтогаз» вынужден будет докупить в России до 2,5 млрд. куб. м. газа.

Как сообщал УНИАН, оптимальная цена природного газа для производителей азотных минеральных удобрений при действующих рыночных ценах должна составлять 205 долл. США за тыс. куб м (без учета НДС и транспортных расходов).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минпромполитики, об этом сказал директор департамента развития химической промышленности Министерства промышленной политики Украины Владимир МЕШКОВ.

Отмечается, что согласно постановлению НКРЭ, на сегодняшний день цена природного газа для промышленных предприятий (в том числе, производителей азотных минеральных удобрений) составляет 275 долларов США за тыс. куб. м.

Сообщается также, что Минпромполитики на выполнение поручения премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА разрабатывает механизм снижения цен на природный газ для производителей азотных минеральных удобрений, который позволит им получать газ по оптимальным ценам.

«Одним из возможных инструментов такого снижения может стать выделение азотным предприятиям соответствующего объема природного газа собственной добычи», - говорится в сообщении.

Уточняется также, что снижение цен будет касаться азотных предприятий – ОАО «Азот» (г. Черкассы), ОАО «Ривнеазот», ОАО «ДнипроАзот», ОАО «Концерн Стирол», ОАО «Одесский припортовый завод», ЗАО «Северодонецке объединения «Азот».