На Прикарпатье на 1 октября запасы зерна уменьшились на 40,9%

На предприятиях Прикарпатья, которые осуществляют хранение, переработку зерновых культур, и в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) на 1 октября т.г. было в наличии 69,5 тыс. тонн зерна (на 40,9% меньше, чем на 1 октября 2009 г.)

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Ивано-Франковской области.

В т.ч. запасы пшеницы составляли 50,4 тыс. тонн, ячменя - 9,7 тыс. тонн, кукурузы - 3,7 тыс. т кукурузы, ржи - 1,8 тыс. т.

По предоставленной информации, непосредственно в аграрных предприятиях хранилось 42,8 тыс. т зерна, что на 30,4% меньше по сравнению с 1 октября 2009 г., в зерноперерабатывающих предприятиях – 26,7 тыс. т (на 52,5% меньше).

Предприятия, которые занимаются переработкой зерновых культур, в сентябре 2010 г. покупали зерно в среднем по 1235,2 грн. за тонну, что на 3,9% превышает уровень предыдущего месяца, в т.ч. пшеницу – по 1273,2 грн. за т (на 5,7%), рожь – по 1144,1 грн. за т (на 22,6%). В то же время, цены на ячмень снизились в сентябре на 4,3% и составили 1282,3 грн. за тонну, на кукурузу – на 26,3% (1156,5 грн./т).