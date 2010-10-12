В Полтавской области в этом году ожидают уменьшения урожая свеклы на 13%

В Полтавской области в текущем году ожидают уменьшения урожая свеклы на 13%, или на 50 тыс. тонн, до 330 тыс. тонн.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН начальник Главного управления агропромышленного комплекса Полтавской облгосадминистрации Александр СЕНЬ.

По его словам, на данный момент убрано 30% площадей под свеклой. Cредняя урожайность составляет 260 ц /га.

«В этом году у свеклы ниже сахаристость. Думаю, соберем 330 тыс. тонн. Это пятая часть сахара всей Украины", - сказал А.СЕНЬ.

Он напомнил, что в 2009 году урожай свеклы в области был 380 тыс. тонн и тогда было засеяно 62 тыс. га, а в этом году засеяли 72 тыс. га.