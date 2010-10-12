Аграрии Полтавской области увеличили треть покупку сельхозтехники

С начала года аграрии Полтавской области увеличили на 30% или 4о млн грн покупку сельхозтехники - до 170 млн грн

Об этом сообщил начальник Главного управления агропромышленного комплекса Полтавской облгосадминистрации Александр Сень.

По его словам, на данную сумму закуплено около 300 наименований техники, в основном комбайны и трактора.

«Техники купили на 170 млн грн. Хотя в идеале было бы лучше если сумма была в 2 – 3 раза была больше. Однако, при отсутствии кредита и это хорошо. В прошлом году на этот период было закуплено техники на 130 млн грн»,-сказал А.Сень.