В Кировоградской обл. производство сахарной свеклы увеличилось в 1,7 раза
11:58, 12 октября 2010Агро
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К 1 октября 2010 года в Кировоградской области производство сахарной свеклы увеличилось в 1,7 раза по сравнению с аналогичной датой прошлого года, и составило почти 185 тыс. тонн.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в главном управлении статистики в области.
Производство семян подсолнечника в первоначально оприходованном весе также увеличилось на 12,4% - до 431 тыс. тонн. В то же время, сократилось производство зерновых и зернобобовых культур на 4,4% - до 2 млн. тонн.
Урожай овощей открытой почвы по сравнению с 1 октября прошлого года увеличился на 0,2% и составил 177 тыс. тонн, картофеля – сократился на 7,6% (до 394 тыс. тонн).
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