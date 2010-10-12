Проект Налогового кодекса не учитывает интересы производителей молока и мяса – УКАБ и ЕБА

Проект Налогового кодекса не учитывает интересы производителей молока и мяса. Это отмечают эксперты Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) и Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), комментируя нормы Налогового кодекса, принятого Верховной Радой в первом чтении.

В сообщении говорится, что не смотря на многочисленные обращения ассоциаций, представляющих интересы агропромышленного комплекса, с просьбой сохранить существующий механизм налоговой поддержки производителей молока и мяса на среднесрочную перспективу, риск кардинального изменения механизма выплаты дотаций, начиная уже с 2011 года, остается.

Учитывая важность этого вопроса, в том числе, с точки зрения формирования цен на мясомолочную продукцию, УКАБ и ЕБА обратились к парламентским фракциям и профильным комитетам Верховной Рады Украины относительно необходимости сохранения налоговой поддержки производителей молока и мяса, в том числе, личных крестьянских хозяйств.

«С нашей точки зрения, изменение государственной политики должно основываться на детальном анализе возможных преимуществ и недостатков того или иного варианта начисления и выплаты дотаций, - комментирует генеральный директор УКАБ Владимир ЛАПА. - По результатам проведенного нами анализа среди основных преимуществ действующего механизма - отсутствие потребности в администрировании государства и реципиентов дотации, распределение средств на все виды мясомолочного сырья, которые сдаются на переработку, наличие стимулов для повышения продуктивности скота и качества продукции».

Нормы Налогового кодекса однозначно ухудшают государственную поддержку по всем озвученным параметрам, а предложенный механизм выплат на голову коровы будет обеспечивать, разве что, более равномерное распределение государственной поддержки среди владельцев коров. Однако поддержка будет распространяться и на хозяйства, которые не принимают участие в формировании базы для начисления дотаций, например, не сдают молоко и мясо на перерабатывающие предприятия.

«Учитывая негативные тенденции, имеющие место в отрасли молочного скотоводства, производства КРС, и комплексность проблем отрасли, сохранение существующего механизма выплаты дотаций производителям молока и мяса на 2011 год должно сопровождаться разработкой альтернативных вариантов поддержки, которые будут соответствовать требованиям ВТО», - говорится в сообщении.

«Стоит отметить, что последняя редакция проекта Налогового кодекса не предоставляет возможности разработки и принятия альтернативных вариантов поддержки производителей молока и мяса, - добавила эксперт аграрных рынков УКАБ Инна ИЛЬЕНКО. - Именно поэтому, считаем необходимым внести также изменения в Раздел XIX «Заключительные и переходные положения», статья 7, пункт 2 Проекта Налогового Кодекса Украины в части удаления абзаца, который предусматривает лишь один вариант поддержки производителей молока и мяса путем выплат на 1 голову коровы».

«Система субсидирования, предложенная в новом налоговом кодексе, предусматривает распределение средств в расчете на количество голов скота, однако не дает четкого определения о том, молочное это животное или мясное, взрослый скот или теленок. Распределение субсидий планируется осуществлять через отдельный орган непосредственно производителям молока, 75% которых в Украине - частные подворья, по принципу количества голов. Такой подход к распределению делает невозможным процесс передачи средств адресно - например, частным лицам в селе, где нет банковских счетов. Все это ставит под угрозу молокоперерабатывающую отрасль в Украине», - уверена исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации Анна ДЕРЕВЯНКО.

В УКАБ и ЕБА надеются, что народные депутаты внесут изменения в Налоговый кодекс при его принятии во втором чтении.