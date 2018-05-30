Молоко продолжит дорожать?

Подорожанием украинцев уже не удивишь. Зато испугаешь. У народа, казалось бы, иммунитет к словосочетанию «рост цен на продукты питания», потому что слышит его чуть ли не ежедневно, но в действительности подорожания немного побаиваются. И не удивительно: денег в бумажнике больше не становится, а расходы растут с невиданной скоростью. Что же касается проблем в той или иной отрасли, которые приводят к подорожанию, то они уже стали будничным явлением, на которое реагируют приблизительно так: проблемы их – деньги наши.

Напомнила о себе и молочная отрасль Украины. В сентябре резко поднялись цены на молочные продукты. Молоко с 5-5,5 грн. за литр подорожало до 7-8 грн. и больше, кефир – с 6-7 до 7,5-8 грн. Прогнозируют, что цена сыра вырастет до 100 грн. за кг. Одни эксперты говорят, что цены уже почти приблизились к максимальным, потому, по крайней мере, в ближайшие несколько месяцев молоко дорожать не будет. Советуют спать спокойно, но осмотрительное «почти» расслабиться мешает. Другие прогнозируют, что молочные продукты и дальше будут дорожать – приблизительно на 5% ежемесячно.

Для Украины характерна сезонность производства молока, традиционно в осенне-зимний период наблюдается дефицит сырья, что приводит к росту цен на молочные продукты. То есть, чего-то особенного, страшного или неожиданного не случается. Коровы просто дают меньше молока. Не стоит делать из этого какой-то сенсации, отмечают эксперты. Правда, нынешнее подорожание немного сместилось во времени, плюс на него влияют еще и другие факторы, в частности, подорожание кормов в связи со знойным летом, общий ажиотаж, который провоцируют прогнозы относительно продовольственного кризиса, ну и, конечно, политическая конъюнктура. Именно поэтому стопроцентно правильно спрогнозировать цены на эти продукты сложно. Как говорят, интрига сохраняется...

Цена на молоко: набираем обороты или стоим на пике?

По данным Министерства аграрной политики, закупочные цены на молоко в Украине за последний месяц выросли на 14-23%, в зависимости от сорта. На 24 сентября середневзвешенные закупочные цены на молоко І сорта от сельхозпроизводителей увеличились на 14,2%, с 2964 до 3384 грн. за тонну; на молоко II сорта - на 15,4%, с 2388 до 2757 грн. за тонну; молоко II сорта от хозяйств населения - на 23,5%, с 2034 до 2513 грн./т. Растут цены на сырое молоко, соответственно, повышается и стоимость конечного продукта. Отпускная цена (с НДС) молока (2,5% жирности) в пленке от перерабатывающих предприятий повысилась за месяц на 8,6%, с 4,63 до 5,03 грн./кг. Розничные цены в магазинах и на продовольственных рынках, по данным мониторинга МинАП, за месяц выросли лишь на 3,7% и на 30 сентября составляли 5,70 грн. за литр. Для ведомства, в котором стабильность превыше всего, такие показатели роста сверх высокие. А у потребителя свой мониторинг, который свидетельствует, что приведенные в начале статьи цифры ближе к магазинной реальности, чем министерские.

Главный вопрос – на этом цена стабилизируется или ожидать очередных прыжков? По мнению генерального директора ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Владимира ЛАПЫ, ожидать последующего резкого повышения цен на молочную продукцию не стоит. Во-первых, платежеспособность потребителей ограничена. Во-вторых, может включиться фактор импорта, который будет сдерживать подорожание. «Если мы говорим о перспективе на 3-4 месяца, то скорее всего те цены, которые есть сейчас, уже близки к максимальным, потому предвидеть какие-то волнения на рынке молока и молочной продукции не стоит», - отмечает В.ЛАПА. Между тем, по его словам, остается вопрос среднесрочной перспективы, который сейчас не особо дискутируется, но является важным, потому что будет влиять на цены в следующем году. Это – государственная поддержка отрасли, в частности, через механизм налоговых субсидий.

А вот заместитель генерального директора Украинской аграрной конфедерации Александр Ярославский говорит, что такое резкое подорожание молочного сырья предопределено кризисными явлениями 2009 года. Он приводит данные Госкомстата, согласно которым, средняя цена реализации молока и молочных продуктов за январь-август 2010 года выросла на 53%, с 1779 до 2730 грн. за тонну (без НДС), в сравнении с соответствующим периодом в прошлом году. По словам А.Ярославского, летний период 2009-го для молочной отрасли Украины был самым тяжелым за последние годы. В связи с сокращением спроса на основные молочные продукты в мире (цены на них упали почти вдвое), в Украине также состоялось снижение стоимости сырого молока на 12%, с 2030 до 1779 грн./т. Потому нынешнее подорожание кажется таким существенным, объясняет эксперт. По оценкам УАК, цена на молочное сырье до конца 2010 года может повыситься на 3-5%.

Какие меры принимает государство?

Министерство аграрной политики в сентябре заявило, что изучается возможность импорта сухого молока и сливочного масла, чтобы избежать роста цен на эти продукты. В принципе, традиционный для украинских властей подход. Но пока вопрос в разработке, цена продолжает набирать обороты.

По словам заместителя министра аграрной политики Сергея Мельника, для того, чтобы избежать прыжков цен и провокаций дефицита, необходимо купить около 20 тыс. тонн масла сливочного и 17 тыс. тонн сухого молока, что позволит обеспечить баланс потребления. При этом он подчеркнул, что данные объемы будут «страховочными», поскольку есть основания надеяться, что удастся обеспечить внутренний рынок отечественной продукцией.

Хоть бы надежды оправдались...

Молочные берега и кисельные реки – ретро без перспективы?

Основная причина роста цен на молоко понятна – дефицит сырья, но это только верхушка вопроса. В.Лапа отмечает, что, во-первых, стоит помнить о макроэкономике. У сельхозпроизводителей проблемы со строительством молочных ферм, окупаемость которых 7-8 лет, а кредиты дают под 20-25% годовых. Нет возможности строить, потому делают это лишь те, кто имеет доступ к дешевому финансированию. По словам эксперта, если говорить о строительстве современных ферм, то в одно место для животного нужно инвестировать 8-10 тыс. долларов. Это значительные средства. Именно поэтому в государстве медленные темпы развития товарных хозяйств, что связано, в первую очередь, со сложностью привлечения дешевого финансирования. В то же время, производство молока в личных подсобных хозяйствах снижается. Хотя позитивные процессы в молочной отрасли уже наблюдаются. Количество и доля больших хозяйств, которые содержат 500 и больше голов, постоянно увеличивается. Но резких изменений ожидать не стоит, считает эксперт.

Во-вторых, по его словам, нельзя оставить без внимания государственную поддержку. В Украине она существенно ниже, чем в том же Европейском Союзе. ЕС финансирует своих аграриев в размере 55 миллиардов евро. Украина взяла на себя обязательство при вступлении в Мировую организацию торговли ограничить уровень прямой поддержки суммой около 3 млрд грн. Потому, если наша продукция и более дешевая, то лишь за счет экономии на заработных платах. Хотя цена на молоко уже сравнилась с европейской, говорит В.Лапа.

В-третьих, на ситуацию в отрасли очень влияет нестабильность государственной политики. «Например, налоговую поддержку производителей молока через перерабатывающие предприятия только в течение последнего года меняли четыре раза. О каком развитии отрасли может идти речь», - подчеркивает эксперт.

В.Лапа отмечает, что предыдущий Кабмин усиленно занимался молоковозами для кооперативов, не обеспечив неприбыльный статус самих кооперативов. Нынешнее правительство в новом Налоговом кодексе также не устранило эту проблему. А из первичных 1 млрд. грн. дотаций на строительство животноводческих комплексов осталось лишь 100 млн. грн. Сумма, которая была заложена в бюджете в поддержку предприятий АПК, сократилась с 3 млрд. грн. до 1,3 млрд грн. «Потому качественное изменение аграрной политики не состоялось. Соответственно, и результаты не изменились – темпы падения поголовья коров и производства молока таковы же, как и в прошлом году – около 4 и 3,5%, соответственно», - отмечает эксперт.

А по словам А.Ярославского, ситуация в молочной отрасли Украины критическая. «Отсутствие возможности надлежащего уровня воссоздания (хотя бы простого) основного молочного стада, вымывание средств из отрасли обусловят последующий спад объемов производства молока на ближайшие 1-2 года», - отмечает он. И в то же время добавляет, что в последнее время благодаря ценовой конъюнктуре большой бизнес начинает вкладывать средства в развитие молочного животноводства, в частности, в создание вертикально-интегрированных комплексов. Однако, по его словам, на пути стоит отсутствие рынка земель сельскохозяйственного назначения, потому что для развития эффективного молочного животноводства нужны значительные земельные площади. Также эксперт отмечает отсутствие желания правительства изменить систему государственной поддержки производителей.

Новый Налоговый кодекс не забыл о молоке

В проекте Налогового кодекса в части поддержки производителей молока и мяса предусмотрено направление НДС молокоперерабатывающих предприятий в Специальный фонд Государственного бюджета с последующим распределением общей суммы в таком соотношении: 70% – на выплату дотаций на 1 корову и 30% – на финансирование на возвратной основе строительства и реконструкции животноводческих комплексов. На сегодня суммы НДС получают перерабатывающие предприятия, которые аккумулируют их на отдельном счете и распределяют пропорционально объемам сданного сырья между ее поставщиками. Правительство говорит, что эти правила нужно изменить, потому что некоторые перерабатывающие предприятия злоупотребляют, несвоевременно перечисляют налог на добавленную стоимость в виде дотаций. В то же время, новая господдержка будет стимулировать не интенсивное, а экстенсивное ведение хозяйства, потому что дотации будут выплачивать на одну корову независимо от того, как она доится. То есть, новая система не будет стимулировать увеличения надоев, тогда как сегодня чем больше надои, тем больше помощь.

В Украинской аграрной конфедерации выступают против таких нововведений. По словам президента УАК, председателя Совета предпринимателей при Кабинете министров Леонида Козаченко, чем меньше бюджетных средств проходят через руки чиновника непосредственно к получателю, тем лучше. Он отмечает, что в странах ЕС на 90% процентов субсидирование сельского хозяйства осуществляется без чиновников. Это выполняют частные банки, которые на соответствующих тендерах выигрывают право предоставлять такие услуги. За это им государство платит небольшую комиссию. Банки четко придерживаются инструкции о дотировании субъектов ведения хозяйства и боятся ее нарушить, потому что могут быть наказаны и лишиться лицензии.

Как считают в УКАБ, учитывая очевидную сложность администрирования этих нововведений и недоразвитость инфраструктуры сельской местности, можно ожидать, что значительная доля сельских жителей почувствуют на себе снижение доходов. В частности, для реализации нового механизма необходимо создать реестр физических лиц-владельцев коров, а сами владельцы скота вынуждены будут собирать документы и подтверждать наличие коров, что особенно сложно сделать жителям отдаленных сел. Дальше – сдавать документы в уполномоченный орган, потом открывать счет в банке, и, наконец ожидать, когда туда государство перечислит сумму, которую сейчас даже назвать никто не может. То есть непонятно, есть ли смысл вообще тратить время, считают эксперты.

Эксперт УКАБ Инна Ильенко говорит, что почти 23% общего числа личных крестьянских хозяйств содержат только по одной корове, и в случае, когда упомянутые требования станут слишком обременительными для мелких товаропроизводителей, крестьяне просто лишатся поддержки. В УКАБ подсчитали, что предложенные изменения будут касаться около 2,3 млн. личных крестьянских хозяйств. «Именно такое количество жителей сельской местности рискует недополучить значительную долю своих доходов», - считают в ассоциации. А это приведет к снижению прибыльности производства молока и усугублению проблемы вырезания скота. Сегодня, по данным Госкомстата, в Украине из 5,4 млн. личных крестьянских хозяйств, которые имеют в своем распоряжении землю и зарегистрированы на территории сельских населенных пунктов, 43% содержат коров. При этом именно на эту группу производителей приходится около 80% общего производства молока в Украине. И именно эта группа рискует больше всего пострадать от нововведений, считают эксперты.

Власть работает…

Кабинет министров на расширенном заседании в конце октября планирует рассмотреть ряд государственных программ относительно развития сельского хозяйства в 2011-2015 годах. Министр аграрной политики Николай Присяжнюк отметил, что эти проекты, в частности, обеспечат развитие животноводства. «В молочном животноводстве в 2011 году ожидается наращивание 30 тыс. голов, в 2012 – 40 тыс., в 2013 – 60 тыс. В результате удастся увеличить объем производства молока до 13 млн. тонн, 50% которого будет составлять качественное товарное молоко. Кроме того, удастся увеличить поголовье скота на откорм до 125 тыс. председателей», - заявил министр. Он также сообщил, что для развития этих отраслей государство будет предоставлять компенсации относительно процентов по кредитам, основных средств строительства до 50%. «Это касается строительства ферм, оборудования и внутренней коммунальной сети», - отметил он.

Однако это все декларации, которым до реального воплощения еще очень далеко. Как говорят, обещаниями сыт не будешь…

Мирослава Холявинская (УНИАН)