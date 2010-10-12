Квоты на экспорт зерновых могут ввести на следующей неделе

Вице-премьер-министр Украины по вопросам АПК Виктор СЛАУТА прогнозирует введение квот на экспорт зерновых из Украины на следующей неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам после заседания Кабинета министров.

“Я думаю, что через десяток дней”, - отметил он.

В свою очередь министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК сообщил, что сегодня вопрос о введении квот на заседании Кабмина не рассматривался.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономики Украины инициирует внедрение квоты на экспорт зерна в объеме 2 702 тыс. тонн до 31 декабря 2010 года. Об этом говорится в соответствующем проекте постановления Кабинета министров, размещенном на сайте Минэкономики.

Согласно документу, предлагается квоту на экспорт пшеницы установить в размере 500 тыс. тонн, кукурузы – 2 млн. тонн, ячменя – 200 тыс. тонн, а также по 1 тыс. тонн – ржи и гречки.

Напомним, министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК 7 октября сообщил, что Кабмин ввел квотирование экспорта зерна, но объемы, сроки и условия дорабатываются, добавив, что окончательное решение по этому вопросу будет принято на заседании правительства 11 или 13 октября.

По мнению Н.ПРИСЯЖНЮКА, квота на экспорт кукурузы должна быть установлена в объеме 3 млн. тонн, ячменя – около 100 тыс. тонн и пшеницы – до 1 млн. тонн.