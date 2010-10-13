Минэкономики предлагает квотировать экспорт гречки

Министерство экономики Украины инициирует введение квот на экспорт гречки в объеме 1 тыс. тонн до конца 2010 года.

Соответствующий проект постановления «Об утверждении объемов квот на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, экспорт которой подлежит лицензированию до 31 декабря 2010 года, и порядка выдачи лицензий» опубликован на сайте ведомства.

Кроме того, документом предусмотрены квоты на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы в объеме 500 тыс. тонн, кукурузы – 2 млн. тонн, ячменя – 200 тыс. тонн, ржи – 1 тыс. тонн.

Предполагается, что постановление вступает в действие со дня публикации.