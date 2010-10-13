В Харьковской обл. производство сельхозпродукции сократилось на 13,4%

В Харьковской области объем производства валовой продукции сельского хозяйства за январь-сентябрь 2010 года сократился на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в Харьковской области.

В частности, в сельскохозяйственных предприятиях области объем сельхозпроизводства сократился на 16%, в хозяйствах населения – на 11,3%.

По данным облстата, за январь-сентябрь т.г. производство всех видов мяса в живом весе увеличилось на 2,6% – до 76,1 тыс. тонн, производство яиц птиц всех видов – на 12,1%, до 804,7 млн. штук. При этом производство молока снизилось на 2,6% – до 363,1 тыс. тонн.

По состоянию на 1 октября т.г. производство подсолнечника увеличилось на 40,7% по сравнению с аналогичной датой прошлого года и составило 6 млн. 167,4 тыс. ц, производство сахарной свеклы (фабричной) выросло на 12,3% - до 1068,7 тыс. ц. Но уменьшилось производство зерновых и зернобобовых культур 50,4% – до 11 млн. 322,8 тыс. ц, а производство овощей открытого грунта сократилось на 3,5% – до 3 млн. 420,5 тыс. ц.

В ГУ статистики сообщают, что в хозяйствах всех категорий на 1 октября т.г. поголовье крупного рогатого скота сократилось на 4% – до 217,2 тыс. голов, в том числе поголовье коров сократилось на 2,1% – до 97,9 тыс. голов. Поголовье птицы всех видов сократилось на 1,4% – до 11,04 млн. голов. При этом поголовье свиней увеличилось на 16,4% – до 285,4 тыс. голов, поголовье овец и коз – на 8,5%, до 86,9 тыс. голов.