Минэкономики предлагает квотировать экспорт крахмальной патоки в Беларусь

Министерство экономики Украины предлагает установить квоту на экспорт крахмальной патоки в Беларусь в объеме 2,5 тыс. тонн до конца 2010 года и 5,5 тыс. тонн – на 2011 год.

Это предусмотрено проектом постановления «О регулировании поставок патоки крахмальной на таможенную территорию Республики Беларусь до 31 декабря 2011 года», текст которого опубликован на сайте министерства.

Отмечается, что объем квот устанавливается в соответствии с условиями соглашения между Министерством экономики Украины и Белорусским государственным концерном по производству и реализации фармацевтической и микробиологической продукции о регулировании поставок в Республику Беларусь крахмальной патоки из Украины.

Предполагается, что постановление вступает в действие со дня его публикации.