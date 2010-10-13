Азаров за компромисс при подготовке соглашения о ЗСТ с Евросоюзом

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ призывает искать компромиссы при подготовке соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе выступления на конференции «Украина: от кризиса к росту. Экономика, инвестиции, рынки», которая проходит в Королевском институте международных отношений Бельгии «Эгмон».

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что переговоры периодически наталкиваются на определенные препятствия, которые заключаются в экономических интересах стран – членов ЕС и Украины.

«И здесь мы должны находить компромиссы. Я не вижу никаких антагонистических разногласий и противоречий», – сказал премьер-министр.

Он отметил, что при подготовке документа необходимо акцентировать внимание на его качестве, а не стремиться принять его в определенные сроки. «Думаю, что нам не надо ставить перед собой никаких сроков, а работать настойчиво, последовательно на реализацию всеобъемлющего соглашения о зоне свободной торговли», – сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он напомнил, что недавно Украина подписала соглашение о присоединении к Энергетической хартии. «Это в определенной степени уже зона свободной торговли с ЕС в области энергетики. Мы совершенно сознательно пошли на этот шаг, понимая, что наш путь – это европейская интеграция, и мы будем последовательно реализовывать меры по присоединению к ЕС в той или иной области», – сказал премьер-министр Украины.

Как сообщал УНИАН, 8 октября в Киеве завершился 13-й раунд переговоров о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Европейским Союзом. Очередной, 14-й раунд переговоров, запланирован на начало декабря текущего года.

6 октября т.г. Н. АЗАРОВ заявил, что на сегодняшний день Украина и Европейский Союз имеют компромиссное решение по соглашению об ассоциации и свободной торговле. По его словам, соглашение о свободной торговле между Украиной и ЕС будет подготовлено к очередному саммиту Украина – ЕС, который пройдет 22 ноября в Брюсселе.

Справка УНИАН. Украина и ЕС начали переговоры о заключении соглашения об ассоциации 5 марта 2007 года, а переговоры о создании зоны свободной торговли – 18 февраля 2008 года. На саммите Украина – ЕС 9 сентября 2008 года было решено, что новое соглашение будет иметь название Соглашение об ассоциации и будет предусматривать создание зоны свободной торговли.