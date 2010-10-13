Украина может внести значительный вклад в обеспечение продбезопасности в мире - Азаров

Украина, имея существенный потенциал в производстве продукции аграрного сектора, может внести значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности в мире.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня в ходе выступления на конференции «Украина: от кризиса к росту. Экономика, инвестиции, рынки», которая проходит в Королевском институте международных отношений Бельгии «Эгмон».

«Украина могла бы внести значительный вклад в дело продовольственной безопасности. Мы располагаем 50 млн. га плодородной земли. И поэтому наша задача - создать такие условия, при которых инвестиции пришли бы в производство экологически чистой продукции», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что текущий год был достаточно показательным, поскольку дефицит зерна в мире составил порядка 60 млн. тонн.

Во многих странах из-за аномально жаркой погоды существенно сократился урожай.

«Не досчитались урожая и мы. Конечно, не в таких критических условиях, как наш сосед Россия, но, тем не менее, урожай был собран значительно ниже, чем планировалось. Все это ставит на повестку дня очень серьезный и важный вопрос – мы можем стабильно и гарантировано производить достаточное количество зерна, чтобы быть серьезным агентом продовольственного рынка», - сказал Н.АЗАРОВ.

Справка УНИАН. По последним прогнозам Министерства аграрной политики, урожай зерна в Украине в текущем году составит 38,6 млн. тонн.