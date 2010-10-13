Кабмин утвердил порядок госрегистрации ГМО-кормов и ветпрепаратов
16:05, 13 октября 2010Агро
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Кабинет министров Украины утвердил порядок государственной регистрации генетически модифицированных организмов (ГМО) - источников кормов, кормовых добавок и ветеринарных препаратов, которые содержат такие организмы или получены с их использованием. Соответствующее постановление от 12 октября 2010 г. №919 опубликовано на сайте правительства.
Отмечается, что госрегистрацию ГМО проводит Госкомветмедицины.
Госрегистрация ГМО проводится бесплатно сроком на пять лет путем внесения в Государственный реестр генетически модифицированных организмов – источников кормов, кормовых добавок и ветеринарных препаратов, которые содержат такие организмы или полученные с их использованием.
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