АМК настаивает на возобновлении работы Полтавского хлебокомбината

Полтавское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины настаивает на возобновлении работы ООО «Полтавский хлебокомбинат». Об этом УНИАН сообщила пресс-служба отделения.

По их данным, АМК на основании статьи 17 Закона Украины «Об Антимонопольном комитете Украины» с целью предотвращения нарушений законодательства о защите экономической конкуренции настойчиво рекомендовал ООО «Полтавский хлебокомбинат» прекратить бездеятельность, найти пути по возобновлению работы и начать бесперебойное снабжение хлебобулочными изделиями населения Полтавы.

«В настоящее время в городе сложилась сложная ситуация со снабжением населения хлебобулочными изделиями. В связи с прекращением производства хлебобулочных изделий предприятием в Полтаву завозится хлеб других хлебопекарных предприятий Полтавской области. Это может привести к удорожанию стоимости на хлебобулочные изделия массового потребления, поскольку в стоимость хлеба входят значительные транспортные расходы.

Предприятие является основным производителем хлебобулочных изделий в городе, кроме того, оно является стратегическим объектом по производству хлебобулочных изделий в области", - сказано в сообщении АМК.

"В рамках исследования ситуации на рынке хлебобулочных изделий в городе, Полтавское областное территориальное отделение АМК 8 октября обратилось к ООО «Газторг Украины», являющейся поставщиком газа хлебокомбинату, с просьбой возобновить поставки газа. На основании указанного предприятию выделены лимиты газа с последующей оплатой, но несмотря на это, по состоянию на 13.10.2010 г. хлебокомбинат не работает.

В связи с вышеупомянутым, бездействие со стороны руководства предприятия по возобновлению работы, может привести к возмущениям среди малообеспеченных слоев населения города», - сказано в сообщении АМК.

Учитывая, что Полтавский хлебокомбинат занимает доминирующее положение на рынке хлеба и хлебобулочных изделий в пределах Полтавы, действия руководства предприятия могут содержать признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением на рынке хлеба и хлебобулочных изделий путем ограничения производства, что может нанести ущерб потребителям продукции хлебокомбината, считают в отделении АМК.

«Рекомендации органов Антимонопольного комитета Украины подлежат обязательному рассмотрению органами или лицом, которым они предоставлены. О результатах рассмотрения рекомендаций Обществу необходимо уведомить территориальное отделение в 3-дневный срок со дня их получения », - отметил председатель территориального отделения АМК Владимир ОНИЩЕНКО.

Напомним, 1 октября руководство ОАО «Полтавский хлебокомбинат» заявило о том, то предприятию прекратились поставки газа.

В Полтавской ОГА заявили, что «Полтавский хлебокомбинат» более 2 месяцев не платит за использованный природный газ и имеет задолженность более 680 тысяч гривень.