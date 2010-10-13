В Винницкой обл. увеличилось производство молокопродуктов с растительными жирами

В январе-сентябре этого года производство молочных продуктов с содержанием растительных жиров перерабатывающими предприятиями Винницкой области увеличилось 29,56% или 1,777 тыс. тонн, по сравнению с январем-сентябрем 2009 года, – до 7,788 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Иван МОВЧАН.

Рост производства молочных продуктов с содержанием растительных жиров в январе-сентябре 2010 вызван изменением потребительских предпочтений.

В частности, в сентябре текущего года, по сравнению с августом, производство данного вида продукции перерабатывающими предприятиями Винницкой области увеличилось на 16,5% или на 0,175 тыс. тонн – до 1,236 тыс. тонн, а по сравнению с сентябрем 2009 года рост производства составил 51,84% или 0,422 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в январе-августе 2010 года производство молочных продуктов с содержанием растительных жиров перерабатывающими предприятиями Винницкой области увеличилось 26,07% или 1,355 тыс. тонн, по сравнению с январем-августом 2009 года, – до 6,552 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Производством молочных продуктов с содержанием растительных жиров в Винницкой области занимается 6 предприятий.