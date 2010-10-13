Украина планирует создать с ЕС девять рабочих групп по аграрному рынку

Украина планирует создать с Европейским Союзом 9 рабочих групп для подготовки стратегии развития аграрного рынка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня в Брюсселе на конференции «Украина: от кризиса к росту» министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Мы будем работать над созданием девяти рабочих групп», - сказал он.

Министр отметил, что эти рабочие группы, в частности, будут заниматься вопросами введения комплексной аграрной политики, гармонизации ветеринарного контроля и фитосанитарных норм, переоборудования диагностических центров, вопросами экологии, реформирования науки и образования, а также гармонизации законодательства в сфере земельных отношений.

Министр также отметил, что Украина «детально изучила и продолжает изучать» опыт аналогичных процессов по реформированию аграрного рынка в странах Восточной Европы во время их подготовки и присоединения к Евросоюзу.

Н.ПРИСЯЖНЮК также напомнил, что Украина готовится к введению полноценного рынка сельскохозяйственных земель с 2012 года.