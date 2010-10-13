«МЕТРО Кеш энд Керри Украина» открыла «METRO базу» в Кировограде

Сегодня сеть «МЕТРО Кеш энд Керри Украина» открыла центр оптовой торговли «METRO база» в Кировограде, который стал вторым в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как указывается в сообщении, центр обслуживает владельцев киосков, мини-маркетов и магазинов возле дома.

«METRO база» находится по ул. Маршала Конева и занимает 2 тыс. кв. м арендованной площади. На торговой площади около 1,6 тыс. кв. м магазин предлагает свыше 2 тыс. наименований продовольственных и непродовольственных товаров.

Компания планирует открыть еще два магазина этого формата в конце 2010 года – начале 2011 года.

Первая «METRO база» открылась в июле 2010 года в Кременчуге.

Справка УНИАН. METRO Cash & Carry – торговое подразделение METRO Group, одной из наибольших международных торговых компаний. Сеть METRO Group состоит из 2 100 магазинов, расположенных в 31 стране. Компания работает в пяти независимых торговых форматах: METRO/Makro Cash & Carry – оптовая торговля по принципу самообслуживания, гипермаркеты Real, Media Markt и Saturn – мировые лидеры в торговле бытовой техникой и универсальные магазины Galeria Kaufhof.

«МЕТРО Кеш энд Керри Украина» управляет 25 центрами оптовой торговли в 18 городах Украины и одну «METRO базу» в Кременчуге. Магазины METRO Cash & Carry обслуживают профессиональных покупателей – юридических лиц и частных предпринимателей.