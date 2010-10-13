Членом правления "Полтавакондитер" назначена Ярещенко

Акционеры ОАО «Полтавакондитер» освободили от обязанностей члена правления Елену БОРИДЬКО, назначив вместо нее Татьяну ЯРЕЩЕНКО.

Об этом УНИАН сообщил представитель предприятия.

По его словам, Е.БОРИДЬКО занимала данную должность с апреля 2009 года, а Т.ЯРЕЩЕНКО назначена членом правления сроком до мая 2011 года.

Ранее она занимала должность директора по качеству.

Акциями фабрики они не владеют.

Справка УНИАН. ОАО "Полтавакондитер" – одна из самых больших фабрик в кондитерской отрасли Украины, имеющая более чем 80-летнюю историю. Выпускает более 250 наименований кондитерских изделий: шоколадные конфеты, печенье, вафли, карамель, зефир, халву, а также шоколад "Доминик".

Около 50% продукции фабрика экспортирует в Россию, Казахстан, Азербайджан, страны Прибалтики, Израиль и Германию.

76,27% акций "Полтавакондитер" принадлежат международному инвестиционному фонду UGF (этим пакетом управляет американская компания SigmaBleyzer), 23,73% акций принадлежат работникам предприятия.