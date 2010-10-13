Кабмин утвердил состав ревизионной комиссии «Украгролизинга»

Кабинет министров Украины утвердил состав ревизионной комиссии ОАО “Национальная акционерная компания “Украгролизинг».

Соответствующее распоряжение от 12 октября 2010 г. № 1952-р опубликовано на сайте ведомства.

Согласно распоряжению, в состав комиссии входят: главный специалист управления аграрной политики и земельных отношений Секретариата Кабинета Министров Украины Игорь ВЕДМИДЬ, заместитель директора департамента инженерно-технического развития и ресурсного обеспечения Минагрополитики Павел ГРИНЬКО, начальник отдела инспекции целевых фондов и государственных предприятий департамента контроля в агропромышленном комплексе, сфере использования недр и экологии ГлавКРУ Зинаида МОРОЗОВА.

Справка УНИАН. НАК «Украгролизинг» создана постановлением Кабинета министров Украины от 11 апреля 2001 года. Компания является преемником имущественных прав и обязательств Государственного лизингового предприятия «Украгролизинг», созданного на базе Государственного лизингового фонда в 1999 году, и подчинена Кабмину.

Компания предоставляет услуги по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования для агропромышленного комплекса на условиях финансового лизинга.

В состав компании входят предприятия технического обслуживания, материально-технического снабжения и машинно-технические станции.

В 2009 году «Украгролизинг» передал аграриям в финансовый лизинг 851 единицу сельскохозяйственной техники на сумму 185 млн грн.