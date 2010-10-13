Кабмин планирует отмену пошлины на ввоз ряда продуктов. Законопроект

Кабинет министров Украины инициирует отмену пошлины на ввоз молока и сливок, сливочного масла, картофеля, ржи и гречки до июня 2011 г. Соответствующий проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О Таможенном тарифе Украины" (регистр. № 7243 от 12.10.2010) внесен в Верховную Раду премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ и опубликован на сайте парламента.

Законопроектом предусматривается до 1 июня 2011 г. уменьшение импортной пошлины на молоко и сливки в порошке, гранулах или других твердых видах, масло сливочное, картофель, рожь и гречку до 0%.

Как говорится в пояснительной записке, принятие законопроекта базируется на необходимости обеспечения продовольственной безопасности Украины и недопущении резкого повышения цен на отдельные виды зерновых культур и социально значимые продовольственные товары.