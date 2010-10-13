В Полтавской обл. больше всего подорожали яйца и овощи

В Полтавской области в сентябре этого года больше всего подорожали яйца, овощи, а подешевели транспортные услуги.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области. Согласно сообщению, на потребительском рынке области в сентябре 2010 года цены на продукты питания и безалкогольные напитки в целом выросли на 4,3%. В частности, на 57% подорожали яйца. На 18,7% повысились цены на овощи, в т.ч. на капусту – на 42,1%, картошку – на 24,1%. На 9,4-5,5% подорожали жиры животные, масло, сыр и мягкий сыр (творог), фрукты, молоко, на 1,8-0,3% - мясо и мясопродукты, масло, макаронные изделия, рыба и продукты из рыбы, хлеб, сахар.

Алкогольные напитки, табачные изделия подорожали на 2,7%, в т.ч. алкогольные напитки - на 1,6%, табачные изделия - на 3,6%.

Повышение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,1% обусловлено увеличением стоимости твердого топлива и содержания и ремонта жилья (на 4,8% и 0,2%, соответственно).

Снижение цен на транспорт в целом на 0,5% произошло из-за того, что подешевели на 1,4% топливо и масла.

На 2,2-0,1% выросли цены на услуги ресторанов и гостиниц, отдыха и культуры, на одежду и обувь, предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья, в сфере здравоохранения и связи.