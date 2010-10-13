Крупнейший производитель в Хмельницкой обл. намерен повысить стоимость хлеба на 40%

Крупнейший производитель хлеба в Хмельницкой области ООО "Стиоми-Холдинг" намерен с 21-22 октября повысить стоимость хлеба на 40%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил председатель правления ООО "Стиоми-Холдинг" и одновременно председатель президиума Всеукраинской ассоциации пекарей Михаил СТАДНИК.

"Сейчас на предприятии тяжелое положение - ежедневно несем 100 тысяч гривен убытков. К тому же подорожали основные составляющие буханки: вода, соль, дрожжи, маргарин, яйца и энергоносители. Социальные сорта хлеба, которые выпекаются из смеси муки первого и высшего сортов и ржаной муки, являются нерентабельными. Мы до последнего держали цену на хлеб благодаря собственным ресурсам. К сожалению, из Аграрного фонда предприятию не досталось ни одного грамма дешевой муки", - сказал он.

По его словам, подорожание коснется так называемых социальных сортов хлеба.

"Ориентировочно килограммовая буханка черного хлеба, которая сейчас стоит 2,53 грн., подорожает до 3,50 грн., килограммовая белая буханка - с 2,93 грн. возрастет до 4,13 грн. Также не избежать повышения цен на нарезной батон - он с 4,44 грн./кг дорастет до 6 грн./кг", - сообщил М. СТАДНИК.

Он добавил, что его предприятие не повышало цен на хлеб уже три года.

Справка УНИАН. ООО "Стиоми-Холдинг" занимает 80% нишу в выпечке так называемых социальных сортов хлеба в Хмельницкой области.

На предприятии работает около 1500 рабочих.