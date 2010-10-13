В Николаевской области подорожали овощи, молоко, сыр и яйца

На потребительском рынке Николаевской области в сентябре больше всего подорожали овощи – на 17,7%, в том числе, капуста – на 39,1%, картофель – на 23,2%.

Об этом УНИАН сообщили в отделе статистики цен Главного управления статистики в Николаевской области.

Сообщается, что существенное повышение цен наблюдалось также на молоко, сыр и яйца – на 13,2%. Из них больше всего подорожали яйца – на 71,9%. Масло растительное и жиры подорожали на 6,8%, а именно: животные жиры – на 20,3%, масло сливочное – на 4,8%, растительное масло – на 4,5%.

В целом на потребительском рынке области цены на продукты питания и безалкогольные напитки повысились на 5%.

На непродовольственном потребительском рынке области за сентябрь относительно августа размер оплаты за жилье, воду, электроэнергию, газ и прочие виды топлива в целом уменьшился на 1,4%, за счет снижения стоимости сжиженного газа на 19,4%. В то же время, стоимость твердого топлива увеличилась на 1,7%, фактическая плата за жилье (в общежитиях) – на 1,3%, услуги по содержанию и ремонту жилья – на 0,6%.

Стоимость товаров и услуг в сфере отдыха и культуры выросла на 1,1%. Повышение стоимости услуг средних учебных заведений составило 29,1%, высших – 12,4%, что привело к росту цен в сфере образования на 9,5%. В то же время, стоимость услуг учреждений дошкольного и начального образования уменьшилась на 7,3%.

Справка УНИАН. В сентябре этого года индекс потребительских цен по Николаевской области составил 103,3%, с начала года – 107,9%.