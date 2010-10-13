Президент обязал Азарова принять меры по улучшению ситуации в животноводстве

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обязал премьер-министра Николая АЗАРОВА принять меры по улучшению ситуации в животноводстве.

Как сообщает пресс-служба главы государства, меры должны быть направлены на повышение конкурентоспособности отечественной животноводческой отрасли, расширение и поиск новых рынков сбыта продуктов животного происхождения, защиту внутреннего потребительского рынка от некачественного импорта животноводческой продукции, обеспечение населения высококачественными продуктами питания животного происхождения и гарантирование продовольственной безопасности государства.

Также Н.АЗАРОВ должен обеспечить в 2010 году выплату бюджетной животноводческой дотации и предусмотреть в проекте закона о государственном бюджете Украины на 2011 год расходы на выплату бюджетной и специальной бюджетной животноводческой дотации, в частности с целью стимулирования прироста производительности и поголовья крупного рогатого скота.

Кроме того, премьер должен проработать вопрос о возмещении части стоимости строительства, реконструкции и модернизации животноводческих комплексов (ферм) с использованием новейших технологий выращивания скота; разработать и внедрить механизмы государственной поддержки импорта племенного крупного рогатого скота; проработать вопрос относительно стимулирования закупки сельскохозяйственными предприятиями племенного скота в отечественных племенных хозяйствах.