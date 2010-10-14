Катар ведет переговоры с Аргентиной и Украиной о покупке сельхозземель

Катар проводит переговоры с властями Аргентины и Украины по поводу покупки сельскохозяйственных земель для выращивания зерновых культур.

Как сообщает «Газета.ру», об этом заявил в четверг руководитель Катарской национальной программы продовольственной безопасности Махендра ШАХ.

По его словам, данные переговоры являются частью плана Катара по инвестированию средств в сельхозпроекты за рубежом для обеспечения жителей эмирата продуктами питания.

«Мы сделали предложения Бразилии и Австралии, а сейчас ведем переговоры с Аргентиной и Украиной. Эти страны готовы продать нам свои земли для выращивания зерновых», - сказал М.ШАХ.

По словам министра, каждая из сделок с Аргентиной и Украиной оценивается в 100 млн. долларов.