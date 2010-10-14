Кабмин займется стабилизацией цен на продовольствие. Президент дал поручение

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ усматривает сговор в повышении цен на продукты питания.

Об этом он заявил в интервью 5 каналу.

"Такой всплеск, который мы получили по росту цен, он является неестественным. Здесь, возможно, есть сговор... Здесь надо подключить Антимонопольный комитет и выяснить... Здесь должны быть экспертные заключения", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также сообщил, что сегодня подписал поручение правительству найти инструменты, "которые бы застабилизировали цены на этом рынке", поскольку пенсии и зарплаты в Украине сегодня невысокие.