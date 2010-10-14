«Кременчугмясо» увеличило производство колбасных изделий на 25%

ОАО «Кременчугмясо» (Кременчуг, Полтавская обл.) в январе-сентябре 2010 года увеличило производство колбасных изделий на 24,8%, или 1,780 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 8,958 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила представитель предприятия.

По ее словам, "Кременчугмясо" в январе-сентябре т.г. увеличило объемы производства в сопоставимых ценах на 25,7% – до 319,705 млн. грн.

«Растет спрос на нашу продукцию, и растут объемы продаж», – сказала представитель предприятия.

Справка УНИАН. ОАО «Кременчугмясо» – одно из ведущих мясоперерабатывающих предприятий Украины. Создано в 1998 году. Мощности ОАО «Кременчугмясо» рассчитаны на переработку 70 тонн колбасных изделий и копченостей в сутки. Продукция выпускается под ТМ «Фарро». Ассортимент составляет более 250 наименований. Продукция представлена во всех регионах Украины, поставляется в крупнейшие сети супермаркетов.