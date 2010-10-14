На Буковине возобновил работу сахарный завод

В Черновицкой области после длительного перерыва возобновил работу один из четырех сахарных заводов – «Крещатик» в Заставнивском районе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Черновицкой облгосадминистрации.

Согласно сообщению, до конца года планируется собрать 140 тыс. тонн корнеплодов, что даст возможность полностью загрузить завод сахарным сырьем и произвести около 15 тыс. тонн сахара. В планах на 2011 год расширение посевной площади под сахарной свеклой до 7 тыс. га.

Председатель Черновицкой ОГА Михаил ПАПИЕВ считает недопустимым тот факт, что Буковина как сельскохозяйственная область, имеющая плодовитые черноземы, вынуждена закупать сахар в соседних областях или за рубежом.

По словам М.ПАПИЕВА, потребность области в сахаре составляет 34 тыс. тонн. «Мы способны обеспечить жителей Буковины собственным сахаром», – заверил он.