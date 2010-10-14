В Совет директоров компании «Мрия Агро Холдинг» вошли два новых независимых директора

Совет Директоров компании «Мрия Агро Холдинг» сегодня утром объявил о назначении двух новых членов Совета.



Как говорится в переданном УНИАН пресс-релизе компании, сразу после их избрания на собрании акционеров 12 октября Томас ПУТТЕР и Ханс Кристиан ЯКОБСЕН присоединились к Совету в роли независимых директоров.



Генеральный директор компании «Мрия Агро Холдинг» Николай ГУТА подтвердил стремление компании развиваться и расти, и выразил уверенность, что новые члены Совета директоров укрепят и расширят эффективность Совета. Он убежден, что эти два опытных эксперта сделают ценный вклад в успешное будущее компании «Мрия Агро Холдинг»: «Я с большой радостью объявляю о назначении Т.ПУТТЕРА и Х.К.ЯКОБСЕНА, так как они разделяют мою решительность превратить «Мрия Агро Холдинг» в самую крупную и самую эффективную аграрную компанию в секторе. Их богатый опыт и широкие познания помогут нам успешно развивать компанию».



Как отметил Иван ГУТА, один из основателей агрохолдинга и член Совета директоров, «сегодня мы укрепили Совет ведущими специалистами с мировым именем. Вместе с другими директорами они будут трудиться над усилением управленческой команды и всесторонне наращивать потенциал агрохолдинга».



Как отмечается в пресс-релизе, Т.ПУТТЕР является выпускником Королевского колледжа, Оксфорд, изучал экономику, философию и политику. До недавнего времени он являлся генеральным директором, а затем председателем Совета директоров компании «Allianz Capital Partners GmbH», самого крупного Фонда частных инвестиций в Германии. Во время работы в «Allianz Group», Т.ПУТТЕР отвечал за портфолио альтернативных активов объёмом более 30 млрд. долларов США, управляя инвестициями в 20 компаниях Европы, одновременно будучи членом Совета директоров некоторых из этих компаний. Т.ПУТТЕР также избирался председателем Ассоциации частных инвестиций и венчурного капитала Германии (BVK) и в настоящее время является членом Наблюдательного совета этой организации.



Х.К.ЯКОБСЕН окончил Копенгагенскую школу экономики и получил степень магистра в Королевском университете сельского хозяйства и ветеринарии (Дания). Его опыт инвестирования в развивающиеся рынки составляет более 25 лет.



В частности, он занимал должность директора по агробизнесу в Европейском банке реконструкции и развития (EBRD), Лондон, и отвечал за инвестиции и кредитование в сельское хозяйство, пищевую промышленность, розничную и смежные отрасли с годовыми инвестициями в 550 миллионов долларов США. В 2006 году Х.К.ЯКОБСЕН стал управляющим Партнером компании «BankInvest Private Equity New Markets», где он управляет тремя фондами частного капитала (450 миллионов долларов), направленного на растущие компании развивающихся рынков. Он также является членом Совета крупнейшей в Хорватии группы компаний пищевой промышленности «Agrokor» и членом Совета компании «Svyturys-Utenos» (Литва) – самого крупного пивоваренного завода в Балтийском регионе и члена группы «Carlsberg».



Х.К.ЯКОБСЕН в настоящее время является независимым директором четырех азиатских публичных компаний.