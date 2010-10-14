Аграрии Тернопольской области завершили сев озимого ячменя.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Тернопольском областном управлении агропромышленного развития.

Согласно сообщению, всего озимым ячменем засеяно 9,2 тыс. га – 153% от задания. Перевыполнение задания в облуправлении объяснили тем, что изначально были другие планы, однако потом план сева ржи был увеличен почти на треть – до 9 тыс. га, а план сева ячменя уменьшен. Площадь под посевы ржи увеличена в связи с тем, что хлебопекарням области в последние годы не хватает ржаной муки.

В настоящий момент рожью в области засеяно 3,4 тыс. га (38% от нового задания), озимой пшеницей – 125,9 тыс. га (71%).

Всего озимые уже посеяны на площади 138,5 тыс. га (72% от плана).

В облуправлении отметили, что сев озимых проходит при благоприятных погодных условиях.