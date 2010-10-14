В Винницкой обл. производство муки сократилось на 9,4%

В январе-сентябре 2010 года производство муки предприятиями Винницкой области сократилось на 9,41%, или 11,324 тыс. тонн, по сравнению с январем-сентябрем 2009 года - до 109,027 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Иван МОВЧАН.

По его словам, сокращение производства муки в январе-сентябре 2010 г. обусловлено снижением запаса продовольственного зерна у аграриев.

В сентябре текущего года по сравнению с августом производство муки предприятиями Винницкой области возросло на 7,54%, или 1,063 тыс. тонн, – до 13,026 тыс. тонн, а по сравнению с сентябрем 2009 года производство муки сократилось на 0,56%, или 0,073 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Производством муки в Винницкой области занимается 13 предприятий.