В Кировоградской обл. урожай плодов, овощей и ягод увеличился

В Кировоградской области на начало октября 2010 года хозяйствами всех категорий собрано плодово-ягодной продукции в объеме 21,5 тыс. тонн, что на 27,7% больше, чем в прошлом году.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Производство увеличилось за счет повышения урожайности с 47,3 ц до 61,5 ц с гектара.

Всеми категориями хозяйств собран урожай овощей открытого грунта в объеме 177,2 тыс. тонн (по 124 ц/га), что на 0,2% больше, чем в прошлом году, за счет быстрых темпов уборки.

В то же время урожай картофеля сократился на 7,6% до 393,9 тыс. тонн (снижение урожайности со 100 ц до 93 ц с гектара).

Хозяйствами населения получено 99,9% общего объема картофеля, 95,7% - овощей, 96,6% - плодов и ягод.