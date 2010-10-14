Украина экспортировала 4 млн. тонн зерна – УЗА

Украина с 1 июня по 13 октября т.г. экспортировала 4 млн. тонн зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимир КЛИМЕНКО.

По данным ассоциации, с начала текущего маркетингового года экспорт пшеницы составил 1 млн. 712 тыс. тонн (в том числе в октябре – 218 тыс. тонн), ячменя – 1 млн. 920 тыс. тонн (в октябре – 110 тыс. тонн), кукурузы – 358 тыс. тонн (в октябре – 133 тыс. тонн).

В.КЛИМЕНКО также сообщил, что последние полторы недели со стороны Гостаможслужбы нет препятствий экспорту зерна, пояснив при этом, что таможня отозвала свое письмо, которым усиливался контроль за экспортируемым зерном.

Напомним, 7 октября т.г. Государственная таможенная служба Украины упразднила письмо департамента аналитической работы, управления рисками и аудита от 2 августа 2010 года №17/1-10/2276-ЕП, которым усиливался контроль за экспортируемым зерном. Этим письмом предусматривалось, что с целью усиления контроля за экспортными операциями с зерном оформление данных грузов следует осуществлять с обязательным привлечением подразделений борьбы с контрабандой и нарушением таможенных правил, отделов номенклатуры и классификации товаров. Кроме того, предусматривалась процедура отбора проб и образцов для анализа качества зерна в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз. Таможенное оформление, согласно письму, завершалось исключительно после получения результатов экспертизы.

Как сообщал УНИАН, согласно заявлениям Украинской зерновой ассоциации, в августе-сентябре т.г. трейдеры испытывали проблемы с экспортом зерна, поскольку корабли простаивали в портах и таможенная служба не выдавала разрешений на экспорт. Президент УЗА В.КЛИМЕНКО отмечал, что несколько суден простаивали в портах больше 1,5-2 месяцев, тогда как сдерживать экспорт зерна «очень опасно», необходимо дать возможность крестьянам продать выращенный урожай, чтобы они могли вложить деньги в осеннюю посевную кампанию.