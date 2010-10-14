Эксперт: Отмена импортных пошлин на ряд агропродуктов стабилизирует внутренние цены

Отмена импортных пошлин на ввоз в Украину молока, сливок, сливочного масла, картофеля, ржи и гречки до июня 2011 г., инициированная Кабинетом министров, позволит стабилизировать цены на эти товары на внутреннем рынке Украины. Такое мнение высказал по телефону корреспонденту УНИАН генеральный директор ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Владимир ЛАПА.

По мнению эксперта, обнуление импортных пошлин на ряд продуктов ограничит дальнейший рост цен на них. «Отмена импортных пошлин предотвратит дальнейший рост цен на эти продукты», - сообщил В.ЛАПА.

При этом он добавил, что снижение тарифной защиты ухудшит позиции украинских производителей, потому что импортная продукция станет дешевле. «Другое дело, что далеко не на всех рынках потенциальные импортеры смогут этим воспользоваться», - добавил эксперт.

Относительно необходимости импорта отдельных агрокультур, по мнению В.ЛАПЫ, ситуация по ржи более-менее нормальная, и «это шаг больше на перспективу». Он отметил, что из России и Беларуси не будет возможности импортировать эту культуру. «Единственное – это европейская рожь, но она не дешевле украинской, поэтому импорт будет развиваться только в случае, если украинские цены стремительно вырастут, что в принципе, очень сомнительно», - считает В.ЛАПА.

Относительно гречки, то импорт возможен в первую очередь из Китая. Тут многое зависит от того, удастся ли политически договориться, чтобы Китай продал более-менее достойную партию, потому что на китайском рынке будет активно работать Россия.

Как отметил эксперт, импорт молочных продуктов в значительной степени будет зависеть от мировых тенденций. При этом возникают большие вопросы по российскому рынку, где существует недостаток фуража и ожидается уменьшение поголовья. «Белорусская продукция, которая в прошлом году поступала на украинский рынок, сейчас будет преимущественно направляться на российский рынок», - считает эксперт. «Возможно, несколько увеличится импорт молочной продукции, но в последние годы это уже традиционное явление, при том, что Украина остается большим нетто-экспортером этой продукции, но мы экспортируем весной-летом, и к сожалению, в силу сезонности производства вынуждены импортировать зимой. Импорт может несколько вырасти, но если брать в целом по году, то Украина останется экспортером молочной продукции», - считает В.ЛАПА.

По картофелю, отмечает эксперт, ожидается уменьшение урожая, но уменьшение не критическое, порядка 10% по сравнению с прошлым годом. При этом Украина традиционно импортирует от 5 до 10 тыс. тонн картофеля. В сравнении с внутренним производством в объеме 17-20 млн. тонн, это незаметный объем. Эксперт отметил, что в этом году можно было бы ожидать, что импорт будет расти, тем более, если будет нулевая импортная пошлина, но тут два вопроса. Первый - логистика, которая по картофелю дорогая, поэтому импортный картофель не оказывается намного дешевле. И второй – цены на картофель достаточно существенно выросли тогда, когда они, как правило, не растут – в августе-сентябре, и нет уверенности, что они будут также активно расти дальше. «Скорее всего, произойдет стабилизация внутренних цен», - считает эксперт.

«Если замедлится рост внутренних цен, а, скорее всего, они замедлятся или остановятся, по крайней мере, на насколько месяцев, соответственно стимулов для импорта будет намного меньше», - подытожил эксперт.

Как сообщал УНИАН, Кабмин инициирует отмену пошлины на ввоз в Украину молока и сливок, сливочного масла, картофеля, ржи и гречки до июня 2011 г. Соответствующий проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О Таможенном тарифе Украины" (№7243 от 12.10.2010 г.) внесен в Верховную Раду премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ и опубликован на сайте парламента.

Законопроектом предусматривается до 1 июня 2011 г. уменьшение импортной пошлины на молоко и сливки в порошке, гранулах или других твердых видах, масло сливочное, картофель, рожь и гречку до 0%.

Как говорится в пояснительной записке, принятие законопроекта базируется на необходимости обеспечения продовольственной безопасности Украины и недопущении резкого повышения цен на отдельные виды зерновых культур и социально значимые продовольственные товары.