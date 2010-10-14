В Хмельницкой области в ближайшее время хлеб дорожать не будет

Заместитель председателя Хмельницкой ОГА по вопросам АПК Владимир ГАЛИЩУК заявил, что в области в ближайшее время не будет дорожать хлеб.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции с журналистами.

Чиновник отметил, что местным властям удалось договориться с председателем правления ООО "Стиоми-Холдинг" Михаилом СТАДНИКОМ (крупнейший производитель хлеба в Хмельницкой области - УНИАН) о том, что компания закупит в Аграрном фонде 1,3 тыс. тонн пшеничной муки и более 300 тонн ржаной муки по льготной цене.

"Этого будет достаточно, чтобы две недели не повышать цену на хлеб. Также у меня есть гарантии от гендиректора Аграрного фонда Александра МАРИНЦА, что Хмельницкой области на ноябрь увеличат квоту льготной муки – с 1,04 тыс. тонн до 5 тысяч тонн", - отметил чиновник.

По его словам, М.СТАДНИК трижды обращался в облгосадминистрацию, и во всех случаях ему предлагалась мука с АФ, однако он отказывался.

"На территории области хранится около 70 тыс. тонн зерна урожая 2006-2010 гг., которое принадлежит Аграрному фонду. Столько зерна нет ни в одной области", - резюмировал чиновник.

Как сообщал УНИАН, крупнейший производитель хлеба в Хмельницкой области ООО "Стиоми-Холдинг" заявил о намерении с 21-22 октября повысить стоимость хлеба на 40%. По его словам, "из Аграрного фонда предприятию не досталось ни одного грамма дешевой муки".

ООО "Стиоми-Холдинг" по выпечке так называемых социальных сортов хлеба в Хмельницкой области занимает долю 80%.