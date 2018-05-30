Кабмин за укрощение цен импортом. Доллар против…

В Украине цены на продукты питания бьют рекорды. Они уже сравнялись с европейскими с той только разницей, что зарплаты украинцев никак не могут достичь такого эффекта. Участники рынка уверяют, что зачинщик скандала не дефицит, основная причина - увеличения себестоимости. Между тем, продукты в сентябре подорожали на 4,4%, по сравнению с августом, и на 13,2% против сентября прошлого года. Показатель является рекордным с апреля 2008-го. По мнению экспертов, именно ситуация на продовольственном рынке стала причиной ускоренного роста инфляции – в сентябре она составила 2,9% (с начала года – 7,4%). Нацбанк признал, что данный показатель достиг максимума для этого месяца с 1998 года. Причем по прогнозам, в ближайшей перспективе ценовой накал не спадет. Причин называется несколько - от мирового продовольственного кризиса и негативного влияния аномальной летней жары до валютной составляющей и следствия состояния аграрного комплекса Украины. Последнее кажется более реальным. На сегодня остается загадкой, как в уничтожающих условиях смог выжить сельскохозяйственный комплекс страны. Несмотря на окрас власти, аграриям не становится легче. Им не за что строить фермы и животноводческие комплексы, сеять и пахать, выращивать и производить. А главное, что их не слышат, переключив свое внимание на металлургию, химпром и ТЭК. При этом декларируется, что «Украина могла бы внести значительный вклад в дело продовольственной безопасности в мире. Мы располагаем 50 млн. га плодородной земли». Это заявил премьер-министр Николай Азаров во время конференции в Брюсселе. И на деле все именно так и есть, мы способны и мы можем. Остается выяснить, что мешает к этому приступить. Если разберемся в данном вопросе, то и цены станут на свое место...

Импорт как панацея?

А пока эксперты ломают головы, власть принимает решения, причем традиционные для такой ситуации. Так, Президент, усмотрев в повышении цен сговор на рынке, поручил правительству найти инструменты, "которые бы застабилизировали цены…", поскольку пенсии и зарплаты в Украине сегодня невысокие.

Очень верно подмечено, жаль, что с существенным опозданием.

"Такой всплеск, который мы получили по росту цен, он является неестественным. Здесь, возможно, есть сговор... Здесь надо подключить Антимонопольный комитет и выяснить... Здесь должны быть экспертные заключения", - считает В.Янукович.

Но пока гарант подписывал поручение правительству, Кабмин принял решение (с учетом введения квот на экспорт зерна), как противостоять проблеме и выступил с инициативой отменить пошлины на ввоз ряда продуктов питания. Соответствующий проект закона (о внесении изменений в Закон "О Таможенном тарифе Украины" регистр. № 7243 от 12.10.2010) внесен в парламент премьер-министром.

Документом предусматривается до 1 июня 2011 г. снижение импортной пошлины на молоко и сливки в порошке, гранулах или других твердых видах, масло сливочное, картофель, рожь и гречку до 0%.

Правительство считает, что данное нововведение обеспечит продовольственную безопасность Украины и станет барьером повышению цен на отдельные виды зерновых культур и социально значимые продовольственные товары.

По ценам на мясо ударим таможней

Задействована в снижении цен и таможня. Можем порадовать любителей мяса. В ближайшие две недели ожидается снижение таможенной стоимости курятины с 1,07 долл./кг до 0,8 долл./кг.

Как пояснил глава Гостаможслужбы Игорь Калетник, «таможенная стоимость на мясопродукцию после использования информации, которую будет предоставлять Министерство аграрной политики, снизится. И нам очень важно в этом аспекте было почувствовать, как на это отреагируют наши рынки. Будет ли снижена цена реализации соответственно стоимости, которую мы будем получать от Минагрополитики».

По его словам, на сегодня 74% объемов мяса ввозится в Украину по непрямым контрактам. В целом, отметил председатель Гостаможслужбы, за 8 месяцев Украина потребляет 1,5 тыс. тонн мяса, в частности объемы собственного производства составляют 1,3 тыс. тонн. «Эта разница составляет 16%. Если брать наше соседнее государство – Россию – то у них эта разница составляет от 25% до 32%», - сообщил И.Калетник.

По словам первого зампреда Гостаможслужбы Александра Дороховского, учитывая большой показатель непрямых контрактов по импорту мяса в Украину, можно говорить о непрозрачности данного рынка, а также о необходимости усиленного контроля ввоза данных товаров.

По результатам анализа установлено, что уровень таможенной стоимости не влияет существенно на формирование цены на внутреннем рынке Украины, поскольку импорт мяса на 1 сентября составлял 16,2% предложения на внутреннем рынке, в том числе. Также цена мяса на внутреннем рынке в 2–5 раза выше среднего уровня таможенной стоимости ввезенного мяса.

Заграница выручит, но...

В принципе, ничего нового в действиях власти нет. Любое украинское правительство в кризисной продуктовой ситуации открывало на всю мощь ворота для импорта. Главное другое, почему каждый раз забывают о последствиях? Они, как правило, одинаковые – провокация аграриев сократить производство, т.к. заграничный продукт становится своеобразной наркоиглой для рынка. И еще один спорный момент. Россия в сентябре отменила пошлину на ввоз ряда продуктов, пытаясь частично погасить потери АПК от летнего зноя и пожаров именно за счет зарубежных продуктов. Рынок северной соседки внушительный, из чего может следовать, что импортер данной территорией заинтересуется больше, чем украинской.

Генеральный директор ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Владимир Лапа считает, что снижение тарифной защиты ухудшает позиции украинских производителей, т.к. импортная продукция будет дешевле. Другое дело, что далеко не на всех рынках потенциальные импортеры смогут этим воспользоваться. «Пока можно говорить, что обнуление пошлин будет ограничивать потенциал дальнейшего роста цен», - подчеркнул эксперт.

Что касается необходимости импорта отдельных агрокультур, то по мнению В.Лапы, ситуация с рожью более-менее нормальная, и «это шаг больше на перспективу».

Относительно гречихи, то импорт возможен, в первую очередь, из Китая. Тут многое зависит от того, удастся ли политически договориться, чтобы КНР продала более-менее достойную партию, потому что на этом рынке будет активно работать Россия.

Импорт молочных продуктов, по мнению эксперта, в значительной степени будет зависеть от мировых тенденций. При этом возникают вопросы по российскому рынку, где существует недостаток фуража и ожидается уменьшение поголовья. «Белорусская продукция, которая в прошлом году поступала в Украину, сейчас будет преимущественно направляться на российский рынок», - считает эксперт. Но при этом, по его мнению, «Украина останется экспортером молочной продукции».

Что касается картофеля, то, как отмечает эксперт, ожидается уменьшение урожая, но оно не критическое, порядка 10% по сравнению с прошлым годом. При этом Украина традиционно импортирует от 5 до 10 тыс. тонн картофеля. В сравнении с внутренним производством 17-20 млн. тонн, - незаметный объем.

«Если замедлится рост внутренних цен, а, скорее всего, он замедлится или остановится, по крайней мере, на несколько месяцев, соответственно, стимулов для импорта будет намного меньше», - подытожил эксперт.

Есть еще одно мнение. Ряд экспертов прогнозируют дальнейший рост цен на товары до достижения уровня девальвации гривни 2008 года. В частности, финансовый аналитик Eavex Capital Андрей Патиота отмечает, что Украина является долларозависимой страной. Ее экономика долларизирована примерно на 40%, все, даже внутренние цены, привязываются к курсу, а не к мультивалютной корзине, а «гривня по отношению к доллару с сентября 2008 года по сентябрь 2010 года девальвировала на 56%». «Украина – страна, в которой доллар имеет свой вес, и цены еще не подтянулись до уровня девальвации гривни. Эта составляющая может присутствовать в том, что инфляция будет сохраняться высокая, поскольку импортных товаров и услуг у нас много, и мы будем постепенно догонять уровень девальвации», – подчеркнул эксперт.

Вывод напрашивается один – собираясь на рынок или в магазин, не забудьте заглянуть в обменник, чтобы знать, насколько нужно увеличить содержимое кошелька для покупки сала, мяса, яиц и прочего. К счастью, этого не могут сделать курица, свинья и корова, а то вошли бы тоже в разряд ценовых конкурентов…

Нана Черная (УНИАН)