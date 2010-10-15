Кабмин выделил 50 млн. грн. на создание оптовых сельcкохозяйственных рынков

Кабинет министров Украины (распоряжение от 12 октября 2010 г. №1960-р) выделил Министерству аграрной политики за счет средств Стабилизационного фонда на безвозвратной основе 50 000 тыс. грн. для предоставления государственной финансовой поддержки по созданию оптовых рынков сельскохозяйственной продукции.

Текст документа размещен на сайте КМУ.

Согласно документу, указанные средства используются согласно Порядку использования в 2010 году средств Стабилизационного фонда для предоставления государственной финансовой поддержки для создания оптовых рынков сельскохозяйственной продукции, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 29 сентября 2010 г. № 893.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября Кабмин утвердил Порядок использования в 2010 году средств Стабилизационного фонда для предоставления государственной финансовой поддержки для создания оптовых рынков сельскохозяйственной продукции. Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство аграрной политики, получателями – юридические лица, которым предоставлен статус оптового рынка сельскохозяйственной продукции.

Государственная финансовая поддержка выделяется для компенсации расходов, связанных с разработкой проектно-сметной документации, в том числе на работы по строительству объектов инфраструктуры оптовых рынков; со строительством подъездных путей к территории оптового рынка, сетей водо- и электроснабжения, других коммуникаций общего назначения; с выкупом земельных участков, объектов производственного и непроизводственного назначения, торговых и административных зданий, других объектов инфраструктуры с целью размещения и обеспечения функционирования оптовых рынков; с созданием системы информационного обеспечения деятельности оптовых рынков.

Документом предусмотрено, что выплаты компенсации осуществляются в размере до 50% объема расходов на приобретение оборудования, в том числе иностранного производства, для комплектования и обустройства оптовых рынков и расходов на оплату строительно-монтажных или других работ, товаров и услуг, связанных со строительством оптовых рынков.